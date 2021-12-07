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Без комиссий и с счетами в долларах, евро и злотых: Кредобанк презентовал Правильную карту
Название новой дебетовой карты не случайно — при ее разработке Кредобанк ориентировался на запросы потребителей и постарался удовлетворить их основные пожелания
Преимущества Правильной карты:
- Комфортные условия пользования картой — обслуживание всегда бесплатное, даже если не пользоваться картой вообще.
- Удобное и выгодное обслуживание. Правильная карта — это дебетовая карта с бесплатным пополнением, которая может использоваться для получения различных социальных выплат, стипендий и как зарплатная карта. Снятие денежных средств без комиссии до 100 000 грн ежемесячно: в любых банкоматах Украины (50 тыс. грн) и в кассе Кредобанка (50 тыс. грн).
- Возможность работать с валютой. Получив пакет Правильная карта, клиент получает сразу четыре текущих счета: в UAH, USD, EUR и PLN. Их можно использовать для переводов и выгодного обмена валют, без комиссии за конвертацию. Стоит уточнить — что для покупки валюты выгоднее использовать онлайн банкинг, в котором курс привлекательней чем в отделениях.
- Проценты. Клиенту автоматически открывается сберегательный счет, по которому начисляют 6% годовых на остаток средств на счету. При этом можно пополнять и воспользоваться средствами на счету в любой момент.
- Кредитный лимит. После трех месяцев пользования дебетовой картой Кредобанк делает персональное кредитное предложение.
- Усовершенствованный дизайн. Правильная карта имеет вертикальный дизайн, что упрощает ее использование в банкоматах и терминалах.
Платежная карта "Правильная" — весь набор нужных опций и даже больше
- Кредобанк бесплатно выдает гривневую и одну валютную карту. Валюту для второй карты — пользователь выбирает самостоятельно. Тем, кто часто ездит в Польшу, стоит обратить внимание на банковские карты в польских злотых. Имея гривневую Правильную карту, можно снимать деньги без комиссии на территории Польши в банкоматах PKO Bank Polski. Дело в том, что основным акционером Кредобанка является крупнейший польский банк PKO в Украине Bank Polskі SA. Поэтому Правильная — это карта иностранного банка в Украине.
- За активное использование Правильной карты Кредобанк начисляет бонус в размере 1000 грн. Для этого нужно в течение первого полугода ежемесячно получать на счет сумму от 6000 грн (например получение зарплаты, пенсии или стипендии) и рассчитываться картой от 3000 грн.
Как оформить?Заказать платежную карту можно онлайн, на сайте Кредобанка. Оставьте заявку с контактными данными, и с вами свяжется менеджер ответив на все важные для вас вопросы.
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