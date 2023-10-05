Без кардинальных изменений: в британской разведке оценили масштабные учения по гражданской обороне в РФ

Об этом пишет министерство обороны Великобритании.

Эти учения проводятся ежегодно с 2012 года и приурочены ко Дню гражданской обороны России 4 октября.

Как считает разведка, в этом году вряд ли будут кардинально изменены или расширены.

"В течение поколений СССР, а затем и Россия обращали внимание на внутреннюю подготовку к большому конфликту. Однако, даже учитывая продолжающуюся войну в Украине, маловероятно, что Россия существенно изменила свою позицию национальной готовности за последние месяцы", - считают в разведке. .