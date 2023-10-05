Без кардинальных изменений: в британской разведке оценили масштабные учения по гражданской обороне в РФ
В последние дни Россия проводит обучение гражданской обороны на большинстве территорий страны по сценарию крупномасштабного международного вооруженного конфликта
Об этом пишет министерство обороны Великобритании.
Эти учения проводятся ежегодно с 2012 года и приурочены ко Дню гражданской обороны России 4 октября.
Как считает разведка, в этом году вряд ли будут кардинально изменены или расширены.
"В течение поколений СССР, а затем и Россия обращали внимание на внутреннюю подготовку к большому конфликту. Однако, даже учитывая продолжающуюся войну в Украине, маловероятно, что Россия существенно изменила свою позицию национальной готовности за последние месяцы", - считают в разведке. .
- В среду, 2 августа, стартовали российские военно-морские учения "Океанский щит – 2023" в Балтийском море. Для этого привлечены более 30 боевых кораблей и катеров.
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