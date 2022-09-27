Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола .

Из игроков, которые находятся в расположении сборной Украины в Кракове, в заявку не попал дисквалифицированный Сергей Сидорчук. Вместо него в заявку попал защитник "Днепра-1" Эдуард Сарапий, оставшийся вне заявки на предыдущий матч против Армении.

Матч Украина – Шотландия состоится в Кракове и начнется в 21:45. В прямом эфире его покажут телеканал ICTV и YouTube-канал Украинской ассоциации футбола.

В случае победы команда Александра Петракова, которая сейчас имеет 10 очков и идет в группе 1 дивизиона B второй, выйдет в дивизион A. При любом другом результате там окажутся шотландцы, лидирующие с 12 пунктами.

Заявка сборной Украины:

1. Евгений Волынец, 2. Валерий Бондар, 3. Богдан Михайличенко, 4. Сергей Кривцов, 5. Эдуард Сарапий, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10. Михаил Мудрык, 11. Артем Довбык, 12. Андрей Лунин, 13. Илья Забарный, 14. Данила Игнатенко, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Пихаленок, 18. Александр Тымчик, 19. Тарас Качараба, 20. 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23. Дмитрий Резник.

21 сентября Украина уступила Шотландии со счетом 0:3.

24 сентября в Ереване сборная Украины победила Армению в 5-м туре Лиги наций.

26 сентября Александр Петраков заявил, что не ведет переговоры с Украинской ассоциацией футбола о продлении контракта.

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