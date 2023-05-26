Без каких-либо изменений восстановить доверие к Верховному Суду будет сложно, - юрист Гришко

Об этом в эфире Еспресо заявил юрист Фонда DEJURE Владимир Гришко.

"Мы можем говорить о тотальном снижении доверия к Верховному Суду. Говорить о каком-то риске контроля (со стороны власти, - ред.) есть место. Учитывая историю уже председателя суда Кравченко. Этим недовольно будет не только гражданское общество и все общество, но и международные партнеры, которые нас поддерживают и поддерживают судебную реформу и т.д. Речь идет о том, чтобы реформировать реформированный Верховный Суд. Видим, чтобы без каких-либо изменений восстановить доверие к Верховному Суду будет очень сложно", - считает он.