Без Jack Daniel's и Finlandia: один из производителей алкогольных напитков уходит с рынка России

Сообщение об этом они разместили на своей официальной странице, передает Еспресо.TV.

Мировой производитель алкогольной продукции Brown-Forman присоединяется к мировому сообществу в призывах к миру и приостанавливает коммерческие операции в России.

"Мы с ужасом наблюдаем, как миллионы украинцев продолжают сталкиваться с мрачными реалиями войны. Наши мысли с ними и со всеми теми, кто полон страха и неопределенности, перемещен и просит убежища, страдает и ищет покоя или тоскует по пропавшим без вести близким", - говорится в сообщении.

Вместе с тем компания заявляет, что поддерживает тесный контакт с украинскими коллегами, оказывает им помощь и финансовую поддержку, чтобы помочь в это трудное время:

"Также мы делаем пожертвования международным организациям, которые помогают украинским детям и всем беженцам и предлагают медицинскую помощь".



Отметим, что американская компания Brown-Forman недавно занимала более 1% алкогольного рынка России. Они экспортируют такие бренды, как Jack Daniel's и Finlandia, а также несколько видов виски, текилы и джина, ликеры и вино.

Напомним, вчера о приостановлении деятельности в России заявили Coca-Cola и Pepsi.

Также с рынка РФ ушли культовые сети Starbucks и McDonald's.

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