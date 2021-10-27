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Без использования личных данных пользователей: в мессенджере Telegram появится реклама

27 октября, 2021 среда
14:45
Общество

Популярный мессенджер Telegram запускает возможность размещать официальные рекламные сообщения

Об этом сообщил в Telegram основатель сервиса Павел Дуров.

По словам Дурова, реклама будет ненавязчивой, а ее размещение будет проходить без отслеживания персональной информации пользователей.

Большинство пользователей вряд ли заметит это изменение по трем причинам: 1. Telegram не будет показывать рекламные сообщения в списке чатов, личных разговорах или группах. 2. Для показа рекламы не будут использованы личные данные. Конфиденциальность пользователей для Telegram является первостепенной. Содержимое рекламных сообщений будет зависеть только от тематики каналов, на которых они выводятся, а не от личных данных пользователей 3. Официальные рекламные сообщения Telegram будут. В них допускаются только короткие тексты без внешних ссылок или фотографий. Рекламное объявление может появиться только после просмотра новых сообщений в канале", - написал Дуров.

Учредитель сервиса отметил, что в мессенджере иногда встречается реклама, которую публикуют сами владельцы каналов в виде сообщений, и пообещал, что официальная реклама будет более комфортной для пользователей.

"В каналах Telegram сейчас встречается реклама, которую публикуют владельцы Telegram-каналов в виде обычных сообщений. Официальные рекламные сообщения, которые внедряет Telegram, будут гораздо более комфортными для пользователей. Доход от таких рекламных объявлений позволит Telegram продолжать предоставлять пользователям бесплатный и неограниченный сервис", - подытожил Дуров.

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