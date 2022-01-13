Без гимнастики для шеи: у "Дии" появился новый вид электронной подписи

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.



Он отметил, что клип достаточно, чтобы подтвердить личность и подписать документ.



Чтобы воспользоваться Дия. Подписью, достаточно зайти в приложение, нажать Меню, Дия. Подпись и кликнуть.



Справка. "Дия. Подпись" – это цифровой ключ, которым можно пользоваться при подписании документов онлайн. Чтобы использовать "Дия.Подписью", в приложении требуется биометрический документ - загранпаспорт или ID-карта.



"Действие. Подпись" можно использовать для подписания контрактов, заявления на отпуск, договора аренды и т.д.

Напомним, в конце января украинцы смогут сгенерировать в "Дии" новый COVID-сертификат после бустерной прививки.

Водительское удостоверение, техпаспорт и студквиток в "Дии" приравняли к бумажным.