Без гимнастики для шеи: у "Дии" появился новый вид электронной подписи
Министерство цифровой трансформации обновило функцию электронной подписи – теперь не надо крутить головой, только один раз клипнуть
Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.
Он отметил, что клип достаточно, чтобы подтвердить личность и подписать документ.
Чтобы воспользоваться Дия. Подписью, достаточно зайти в приложение, нажать Меню, Дия. Подпись и кликнуть.
Справка. "Дия. Подпись" – это цифровой ключ, которым можно пользоваться при подписании документов онлайн. Чтобы использовать "Дия.Подписью", в приложении требуется биометрический документ - загранпаспорт или ID-карта.
"Действие. Подпись" можно использовать для подписания контрактов, заявления на отпуск, договора аренды и т.д.
- Напомним, в конце января украинцы смогут сгенерировать в "Дии" новый COVID-сертификат после бустерной прививки.
- Водительское удостоверение, техпаспорт и студквиток в "Дии" приравняли к бумажным.
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