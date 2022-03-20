Без газоснабжения остаются более 278 тысяч потребителей, – Минэнерго

Об этом сообщает Минэнерго.



Известно, что около 170 тысяч потребителей подключены к электроснабжению 20 марта в Харьковской области. Всего за минувшие сутки возобновлено электроснабжение более 190,6 тысячи потребителей в Киевской, Запорожской, Николаевской, Сумской, Донецкой, Харьковской областях. По состоянию на 20 марта восстановлено газоснабжение 6 182 потребителей.



"Украинские энергетики прилагают максимальные усилия, чтобы оперативно вернуть свет и тепло украинским гражданам. Однако в некоторых районах аварийно-восстановительные работы осложнены или невозможны из-за активизации боевых действий и возникновения новых повреждений.

Без газоснабжения остаются более 278 тысяч потребителей. Обесточено – более 1 336 населенных пунктов, в общей сложности более 1 млн потребителей", – пишут в Минэнерго.



ОЭС Украины продолжает работать в синхронной зоне с энергетическими системами государств-членов Европейского Союза ENTSO-E.

При этом все четыре действующие атомные электростанции Украины работают стабильно.

Напомним, синхронизация Объединенной энергосистемы Украины с европейской ENTSO-E будет оказывать незначительное влияние на цены на отечественном рынке электрической энергии.