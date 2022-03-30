Без гарантии разрешения на въезд: Франция возобновляет выдачу виз россиянам

Об этом сообщает официальный сайт Генерального консульства посольства Франции в России.



Недавно были ослаблены ограничения на въезд во Францию, связанные с пандемией Covid-19. С 1 апреля россияне смогут подавать заявки на все типы виз без ограничений, связанных с коронавирусом или категориями, включая туристические.



"Получение визы не позволяет автоматически въехать во Францию! Выдача визы не гарантирует возможность немедленного въезда на территорию, где по-прежнему действуют ограничительные меры на границе", - отметили в консульстве.



В ЕС не принималось решение отменить выдачу туристических виз россиянам из-за войны в Украине. Перестали выдавать визы россиянам Латвия, Литва, Эстония и Норвегия.



Но россиянам все же будет тяжело попасть во Францию. Небо Европы остается закрытым.

29 марта Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с Владимиром Путиным новые требования РФ по расчетам за голубое топливо.

30 марта стало известно, что при значительном снижении поставок российского газа Франция намерена проводить временное и плановое прекращение подачи природного газа крупнейшим потребителям без ущерба для их экономической деятельности.

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