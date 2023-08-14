Фамилию Ермака начали вплетать в любое событие, так или иначе касающееся Украины. Иногда сама новость начинается с фамилии человека, который по своим обязанностям только отвечает за работу одного здания на Банковой. Все остальное – факультатив. Угу, именно то, что все подумали… "Ни обещаний, ни прощений".

Но с каждым днем этого факультатива все больше и больше. Провластные придворные трубадуры, от крупных СМИ, до ноунейм телеграмм каналов, настойчиво и почти круглосуточно убивают украинцам в голову простое мнение — без Ермака ничего не происходит.

Иностранные дела – это Ермак. Вопрос обороноспособности - снова Ермак. Переговоры с союзниками – и здесь Ермак!

Даже с Марком Милли генерал Валерий Залужный не может пообщаться без… ну, вы поняли, да?

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Еще немного и новости будут начинаться так, "Ермак и солнце принесли новый день украинцам". Или "Благодаря Ермаку в страну пришло Рождество! Христос родился! Славим Ермака и Его!".

Я полностью понимаю природу таких информационных событий. На Банковой, судя по всему, уже начали играть в очень важную игру "Выборы". И, скорее всего, нас ждет украинский вариант пьесы "Я устал! Я ухожу". Владимир Александрович отходит в сторону, и на сцене появляется: спаситель страны, мощный военный функционер, профессиональный дипломат, не менее профессиональный экономист, и так далее… дорогой Андрей Барисыч! И под это (или немного другое) событие нужно тщательно подготовить информационную почву.

Кто-то сейчас скажет, "Петров! Да чего ты? А, может, он и есть аллицетворение фразы о новых лицах? Дождались наконец! Дайте ему шанс".

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Кто знает… Может, и так? Может, миллионы украинцев снова "заблуждаются и не видят очевидного". О, хоть поржем еще не говорят? И то хорошо… Но что-то я не помню новостей трехлетней давности о том, как Ермак присутствовал на процессе выхода из производства двадцатой… или даже тридцатой САУ "Богдана". Или лично посетил расположение первой бригады береговой обороны, которая полностью вооружена украинской противокорабельной ракетной системой "Нептун". Закрыл глотку Гетманцеву, когда тот вопрос повышения финансирования армии называл политическим пиаром. Добился от Генерального прокурора, чтобы против подельников Януковича, а именно Татарова и Портнова, были возбуждены уголовные дела! Я уже не буду говорить о доведении до конца уникального дела вагнеровцев. Кстати… Кто может сейчас сказать, сколько жизней украинских военных потом унесли те самые, спасенные звонком из Банковой, вагнеровцы?

И главное! Куда девать слова депутата Гео Лероса, сказанные им с трибуны Верховной Рады Украины, где он прямо назвал Ермака агентом российских спецслужб?

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Об авторе. Алексей Петров, ветеран АТО, блоггер

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