Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Без Ермака ничего не происходит...
OPINION

Без Ермака ничего не происходит...

Алексей Петров
14 августа, 2023 понедельник
08:03
Мнение

Но куда девать слова депутата Гео Лероса, сказанные им с трибуны Верховной Рады Украины, где он прямо назвал Ермака агентом российских спецслужб?

Фамилию Ермака начали вплетать в любое событие, так или иначе касающееся Украины. Иногда сама новость начинается с фамилии человека, который по своим обязанностям только отвечает за работу одного здания на Банковой. Все остальное – факультатив. Угу, именно то, что все подумали… "Ни обещаний, ни прощений".

Но с каждым днем этого факультатива все больше и больше. Провластные придворные трубадуры, от крупных СМИ, до ноунейм телеграмм каналов, настойчиво и почти круглосуточно убивают украинцам в голову простое мнение — без Ермака ничего не происходит.

Иностранные дела – это Ермак. Вопрос обороноспособности - снова Ермак. Переговоры с союзниками – и здесь Ермак!

Даже с Марком Милли генерал Валерий Залужный не может пообщаться без… ну, вы поняли, да?

Читайте также: На место Резникова придет человек Ермака?

Еще немного и новости будут начинаться так, "Ермак и солнце принесли новый день украинцам". Или "Благодаря Ермаку в страну пришло Рождество! Христос родился! Славим Ермака и Его!".

Я полностью понимаю природу таких информационных событий. На Банковой, судя по всему, уже начали играть в очень важную игру "Выборы". И, скорее всего, нас ждет украинский вариант пьесы "Я устал! Я ухожу". Владимир Александрович отходит в сторону, и на сцене появляется: спаситель страны, мощный военный функционер, профессиональный дипломат, не менее профессиональный экономист, и так далее… дорогой Андрей Барисыч! И под это (или немного другое) событие нужно тщательно подготовить информационную почву.

Кто-то сейчас скажет, "Петров! Да чего ты? А, может, он и есть аллицетворение фразы о новых лицах? Дождались наконец! Дайте ему шанс".

Читайте также: Точка вины

Кто знает… Может, и так? Может, миллионы украинцев снова "заблуждаются и не видят очевидного". О, хоть поржем еще не говорят? И то хорошо… Но что-то я не помню новостей трехлетней давности о том, как Ермак присутствовал на процессе выхода из производства двадцатой… или даже тридцатой САУ "Богдана". Или лично посетил расположение первой бригады береговой обороны, которая полностью вооружена украинской противокорабельной ракетной системой "Нептун". Закрыл глотку Гетманцеву, когда тот вопрос повышения финансирования армии называл политическим пиаром. Добился от Генерального прокурора, чтобы против подельников Януковича, а именно Татарова и Портнова, были возбуждены уголовные дела! Я уже не буду говорить о доведении до конца уникального дела вагнеровцев. Кстати… Кто может сейчас сказать, сколько жизней украинских военных потом унесли те самые, спасенные звонком из Банковой, вагнеровцы?

И главное! Куда девать слова депутата Гео Лероса, сказанные им с трибуны Верховной Рады Украины, где он прямо назвал Ермака агентом российских спецслужб?

Источник

Об авторе. Алексей Петров, ветеран АТО, блоггер

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Украина
вибори
политика
Владимир Зеленский
Андрей Ермак
Читайте также:
Кепа Аррісабалага
12 августа, 2023 суббота
"Реал" после заявления о доверии к Лунину подписал нового вратаря
Автор
12 августа, 2023 суббота
"Августовское проклятие" России возвращается, между Украиной и Польшей растет напряжение, у Китая свои причины для мирных переговоров. Акценты мировых СМИ 12 августа
13 августа, 2023 воскресенье
ISW: ВСУ закрепились на левом берегу Днепра в Херсонской области, однако это еще не плацдарм
Киев
+23°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.97
    Покупка 36.97
    Продажа 37.68
  • EUR
    Покупка 40.79
    Продажа 41.78
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
14 августа
08:36
Обновлено
Враг атаковал Одессу: есть пострадавшие, от падения обломков ракет вспыхнуло несколько пожаров
08:32
Армия РФ ночью ударила по жилым кварталам Херсона: пострадали три человека
08:32
Дыхание может влиять на формирование памяти человека, - исследование
08:19
Обновлено
Россия потеряла за сутки войны 530 солдат, 19 боевых бронемашин и 9 дронов
08:05
Цукерберг заявил, что Маск "несерьезно настроен" на бой и "пора двигаться дальше". Маск ответил
08:01
Силы обороны уничтожили вражеский вертолет, 8 "калибров" и 15 ударных БПЛА
07:42
Tesla авто
Tesla снижает цены в Китае на некоторые версии Model Y
07:40
Ким Чен Ын
Ким Чен Ын приказал увеличить производство ракет в КНДР перед началом учений США и Южной Кореи
06:54
В Чехии нашли кокаина на €83 млн среди груза бананов
06:39
ISW: Российское информационное пространство использует успех ВСУ в Урожайном для критики своего командования
06:36
Во Франции прошли подготовку уже 6 тыс. украинских военных
05:36
Украина призвала ООН отреагировать на террор России в Черном море
00:33
Россияне на оккупированных территориях Украины угрожают старшеклассникам не выдать аттестаты без наличия паспорта РФ
00:13
В Махачкале перекрыли федеральную трассу
В Дагестане возмущенные отсутствием света и воды жители перекрыли федеральную трассу
00:02
ВСУ за сутки на Таврическом направлении уничтожили 269 военных РФ
2023, воскресенье
13 августа
23:45
Лидер военного переворота в Нигере заявил об открытости к переговорам с ECOWAS
23:24
Российский майор Юрий Томов в украинском плену
"Бездумная политика Путина": Плененный на левобережье Херсонщины российский комбат Томов сдал позиции РФ и рассказал о настроениях окупантов
23:19
В КНДР произошло два землетрясения возле ядерного полигона
22:57
Оккупанты атаковали 8 общин на Сумщине: повреждена многоэтажка
22:40
Российский генерал-полковник Михаил Теплинский
Родился на Донеччине, жена из Николаева: журналист озвучил биографию генерала Теплинского, возглавляющую боевые действия оккупантов
22:32
Зеленский объяснил "красноречивое задымление на Крымском мосту"
21:51
F-16
Украина может добиться успеха во время контрнаступления и без F-16, - NYT
21:46
Обновлено
УПЛ: результаты и расписание всех матчей 3-го тура чемпионата Украины по футболу
21:33
протести в Ірані
В Иране произошел теракт в мавзолее: по меньшей мере 2 человека погибли
21:22
Формируем многоуровневую защиту для энергетических объектов, - Шмыгаль
21:12
Россияне вывели в Черное море надводный ракетоноситель с 8 "калибрами"
21:09
Голосование в Польше
Одновременно с выборами в Польше осенью пройдет референдум: какие выносятся вопросы
21:00
Обновлено
Патрульный корабль ЧР РФ "Василий Быков"
Россияне говорят, что открыли огонь, чтобы остановить сухогруз на пути в Измаил. Но других подтверждений нет
20:59
Эксклюзив
Командир роты ударных БПЛА рассказал, как ВСУ противодействуют дронам РФ
20:41
Армия РФ обстреляла Херсонщину: есть раненые, повреждены частные дома
20:34
Россияне ударили по Торецку и Северскому в Донецкой области: 2 раненых
20:24
Белгород. Поврежденный фасад на Есенина
После работы ПВО в Белгороде пострадала от взрыва многоэтажка
20:22
жара
Ученые установили максимальную температуру, которую может выдержать организм человека
20:15
Олаф Шольц
"Есть смысл продолжать эти переговоры": Шольц прокомментировал встречу в Саудовской Аравии по Украине
20:02
OPINION
Чтобы украинцы читали больше, недостаточно издавать книги и открывать книжные магазины
19:55
Купянск, Бахмут, Авдеевка, Марьинка: в Генштабе ВСУ рассказали, на каких направлениях сдерживается наступление россиян
19:53
Сергей Пашинский
Близкая к Пашинскому компания "Украинская бронетехника" обеспечила критические поступления оружия и стала крупнейшим частным поставщиком Минобороны Украины, - New York Times
19:41
Землю накрыл мощный Персеидский метеорный дождь
19:01
На линии фронта есть участки, где до 5 мин на квадратный метр, - Резников
18:26
Живица и Рудык держат флаг "Смоленского государства"
"В союзе с будущей Беларусью": депутат облсовета из Смоленщины выехал в ЕС и объявил о борьбе за отделение от России
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV