Без эмбарго на энергоносители Россия может заработать рекордные $321 млрд в этом году, - Bloomberg

Об этом сообщает Bloomberg.

В результате рекордных цен на нефть и газ, основные статьи российского экспорта, даже при сокращении продаж энергоносителей государство-агрессор получит около 321 млрд долларов выручки. Это более чем на треть больше, чем в 2021 году.

Это же приведет к рекордному профициту текущего счета, который, по словам Института международных финансов, может составить 240 миллиардов долларов.

"Наибольший двигатель профицита текущего счета России продолжает выглядеть стабильным, - заявили экономисты Института международных финансов. - Даже с существующими санкциями, похоже, что значительный приток твердой валюты в Россию будет продолжаться".

Однако прогноз может полностью измениться при эмбарго на продажу энергии. Хотя российский экспорт и добыча нефти уже падают, а Международное энергетическое агентство прогнозирует, что в текущем месяце она может потерять почти четверть добычи нефти.

На нефть и газ приходится около половины российского экспорта и около 40% доходов бюджета в прошлом году. И способность России их продавать может быть единственным, что удерживает экономику от худшего финансового краха.

IIF оценивает, что энергетическое эмбарго со стороны ЕС, Великобритании и США может привести к сокращению поставок более чем на 20% и это будет стоить России до 300 миллиардов долларов экспортных поступлений.

Мадина Хрусталева, аналитик TS Lombard, отметила, что "санкции уничтожают неэнергетическую часть экономики, поэтому Россия еще больше будет зависеть от энергетики".

Напомним, сегодня Литва, первая из стран ЕС, полностью отказалась от российского газа.

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