Без эмбарго на энергоносители Россия может заработать рекордные $321 млрд в этом году, - Bloomberg
Россия в 2022 году может заработать почти 321 миллиард долларов на экспорте энергоносителей и закончить год с рекордным профицитом текущего счета в 240 млрд долларов, если страны не введут полное нефтегазовое эмбарго
Об этом сообщает Bloomberg.
В результате рекордных цен на нефть и газ, основные статьи российского экспорта, даже при сокращении продаж энергоносителей государство-агрессор получит около 321 млрд долларов выручки. Это более чем на треть больше, чем в 2021 году.
Это же приведет к рекордному профициту текущего счета, который, по словам Института международных финансов, может составить 240 миллиардов долларов.
"Наибольший двигатель профицита текущего счета России продолжает выглядеть стабильным, - заявили экономисты Института международных финансов. - Даже с существующими санкциями, похоже, что значительный приток твердой валюты в Россию будет продолжаться".
Однако прогноз может полностью измениться при эмбарго на продажу энергии. Хотя российский экспорт и добыча нефти уже падают, а Международное энергетическое агентство прогнозирует, что в текущем месяце она может потерять почти четверть добычи нефти.
На нефть и газ приходится около половины российского экспорта и около 40% доходов бюджета в прошлом году. И способность России их продавать может быть единственным, что удерживает экономику от худшего финансового краха.
IIF оценивает, что энергетическое эмбарго со стороны ЕС, Великобритании и США может привести к сокращению поставок более чем на 20% и это будет стоить России до 300 миллиардов долларов экспортных поступлений.
Мадина Хрусталева, аналитик TS Lombard, отметила, что "санкции уничтожают неэнергетическую часть экономики, поэтому Россия еще больше будет зависеть от энергетики".
- Напомним, сегодня Литва, первая из стран ЕС, полностью отказалась от российского газа.
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