Без электротранспорта, водоснабжения и уличного освещения: 20 октября Сумщина будет экономить электроэнергию
20 октября по всей Сумской области на день отключат водоснабжение, также не будет работать электротранспорт и уличное освещение
Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий
"По области отключаем водоснабжение с 7 до 23 часов. Не будет работать электротранспорт. Не будет работать уличное освещение. Просим производственные предприятия, рестораны и кофейни сделать завтра санитарный день или ограничить потребление электроэнергии по максимуму", - отметил глава области.
По словам Живицкого, если все заведомо ограничат потребление, удастся избежать отключения электроэнергии для населения.
- В течение почти двух недель Россия неоднократно атаковала украинские города крылатыми ракетами и иранскими беспилотниками-камикадзе, пытаясь нанести повреждение энергетической инфраструктуре. Следовательно, по всей территории Украины 20 октября будут вводиться ограничения поставок электроэнергии.
- 19 октября в Киеве и области уже начались отключение электроэнергии во избежание аварий.
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