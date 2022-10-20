Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий

"По области отключаем водоснабжение с 7 до 23 часов. Не будет работать электротранспорт. Не будет работать уличное освещение. Просим производственные предприятия, рестораны и кофейни сделать завтра санитарный день или ограничить потребление электроэнергии по максимуму", - отметил глава области.

По словам Живицкого, если все заведомо ограничат потребление, удастся избежать отключения электроэнергии для населения.

В течение почти двух недель Россия неоднократно атаковала украинские города крылатыми ракетами и иранскими беспилотниками-камикадзе, пытаясь нанести повреждение энергетической инфраструктуре. Следовательно, по всей территории Украины 20 октября будут вводиться ограничения поставок электроэнергии.

19 октября в Киеве и области уже начались отключение электроэнергии во избежание аварий.

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