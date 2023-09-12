Без электронной подписи: бесплатная юридическая помощь для украинцев в оккупации стала доступнее

Об этом сообщает Представительство президента Украины в АР Крым.

"Бесплатная юридическая помощь для граждан, проживающих на временно оккупированных территориях стала еще доступнее. Теперь указанным лицам не нужно будет выезжать с временно оккупированных территорий для защиты своих прав или интересов в судебных инстанциях, подвергаясь опасности", - говорится в заявлении.

Сообщается, что теперь подать электронное обращение в адрес центра БПД о предоставлении бесплатной юридической помощи и копии необходимых документов можно без обязательной квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Порядок электронного обращения для украинцев, проживающих на временно оккупированной РФ территории или в зоне ведения боевых действий и не имеющих КЭП:

Прежде всего необходимо подать заявление, написанное собственноручно или напечатанное с собственноручной подписью (указать ФИО, место жительства или пребывания, электронный адрес или другие средства связи, суть вопроса и категории субъекта права на бесплатную вторичную юридическую помощь).

Сделать бумажные копии документов, которые необходимо засвидетельствовать, путем написания на документе "с оригиналом согласно" и поставить дату, подпись.

Сфотографировать или просканировать эти документы, после чего направить их по электронному адресу Центра бесплатной юридической помощи.

Принять участие в видеосвязи с работниками, чтобы подтвердить свою личность.

При первой возможности лично или через представителя подать оригиналы заявления и документов в центр БПД.

Пресс-служба напоминает, что украинцы с временно оккупированных территорий освобождены от уплаты судебного сбора.

За консультацией можно обратиться в телеграм-бот , по телефону 0800 213 103 или написав электронное письмо на ящик - [email protected] .