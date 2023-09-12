Без электронной подписи: бесплатная юридическая помощь для украинцев в оккупации стала доступнее
Украинцы, проживающие на временно оккупированных территориях, могут получить бесплатную правовую помощь от государства без электронной подписи
Об этом сообщает Представительство президента Украины в АР Крым.
"Бесплатная юридическая помощь для граждан, проживающих на временно оккупированных территориях стала еще доступнее. Теперь указанным лицам не нужно будет выезжать с временно оккупированных территорий для защиты своих прав или интересов в судебных инстанциях, подвергаясь опасности", - говорится в заявлении.
Сообщается, что теперь подать электронное обращение в адрес центра БПД о предоставлении бесплатной юридической помощи и копии необходимых документов можно без обязательной квалифицированной электронной подписи (КЭП).
Порядок электронного обращения для украинцев, проживающих на временно оккупированной РФ территории или в зоне ведения боевых действий и не имеющих КЭП:
- Прежде всего необходимо подать заявление, написанное собственноручно или напечатанное с собственноручной подписью (указать ФИО, место жительства или пребывания, электронный адрес или другие средства связи, суть вопроса и категории субъекта права на бесплатную вторичную юридическую помощь).
- Сделать бумажные копии документов, которые необходимо засвидетельствовать, путем написания на документе "с оригиналом согласно" и поставить дату, подпись.
- Сфотографировать или просканировать эти документы, после чего направить их по электронному адресу Центра бесплатной юридической помощи.
- Принять участие в видеосвязи с работниками, чтобы подтвердить свою личность.
- При первой возможности лично или через представителя подать оригиналы заявления и документов в центр БПД.
Пресс-служба напоминает, что украинцы с временно оккупированных территорий освобождены от уплаты судебного сбора.
За консультацией можно обратиться в телеграм-бот , по телефону 0800 213 103 или написав электронное письмо на ящик - [email protected] .
- Напомним, в прошлом году министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что украинская электронная подпись успешно прошла тестирование на eSignature Validation Plugtests 2022 на соответствие европейским стандартам. Технически Украина готова к взаимному признанию цифровых подписей с Евросоюзом.
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