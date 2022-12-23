Без электричества, тепла, при нехватке пищи и воды: как живет Бахмут | Ростислав Радыш в проекте "Война и волонтеры"
В пятницу, 22 декабря, в 17:00 в программе "Война и волонтеры" волонтер Ростислав Радыш расскажет о несокрушимом Бахмуте
Как город выживает без электричества, тепла, при нехватке пищи и воды. Кто остался в Бахмуте, в какой помощи нуждаются больше всего и как волонтеры добираются до точек, где продолжаются активные бои.
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