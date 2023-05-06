Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

Обмен водительских прав будет происходить без сдачи теоретических и практических экзаменов. Это сэкономит время и усилия водителей.

Для обмена следует только подать документ о постоянном проживании в стране, оригинал водительского удостоверения и действительную медицинскую справку.

“Ценим всестороннюю поддержку Литвы и благодарим за гостеприимство по отношению к украинцам. Теперь создаем для наших граждан в Литве новые возможности», – прокомментировал Шмигаль.