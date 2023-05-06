Без экзаменов и бюрократии: Литва упрощает обмен водительских удостоверений для беженцев из Украины
Украина и Литва внедряют упрощенный обмен водительских удостоверений, без дополнительных экзаменов: соответствующее соглашение 5 мая одобрило украинское правительство
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.
Обмен водительских прав будет происходить без сдачи теоретических и практических экзаменов. Это сэкономит время и усилия водителей.
Для обмена следует только подать документ о постоянном проживании в стране, оригинал водительского удостоверения и действительную медицинскую справку.
“Ценим всестороннюю поддержку Литвы и благодарим за гостеприимство по отношению к украинцам. Теперь создаем для наших граждан в Литве новые возможности», – прокомментировал Шмигаль.
- Напомним, в конце марта Литва присоединилась к программе МВФ по помощи Украине на $15,6 млрд.
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