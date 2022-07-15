Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

В результате постоянных обстрелов в Херсонской области также все чаще случаются полевые пожары.

"Жители вынуждены выживать без медикаментов, продуктов питания, газо-, водо- и электроснабжения. Локализовать и ликвидировать их полностью на деоккупированных территориях крайне тяжело, а на временно оккупированных территориях россияне намеренно не позволяют это делать", - говорится в сообщении.

Российские оккупанты продолжают уничтожать склады с зерном, сельскохозяйственную технику и солнечные электростанции. Мирные люди пытаются спасти хотя бы часть урожая и рискуя работают на технике под обстрелами.

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