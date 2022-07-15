Без еды, медикаментов, воды, электричества и газа, но с полевыми пожарами: в ОК "Юг" рассказали, как выживают жители Херсонщины
На временно оккупированной территории Херсонской области жители страдают и выживают без еды, медикаментов, воды, электричества и газа
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
В результате постоянных обстрелов в Херсонской области также все чаще случаются полевые пожары.
"Жители вынуждены выживать без медикаментов, продуктов питания, газо-, водо- и электроснабжения. Локализовать и ликвидировать их полностью на деоккупированных территориях крайне тяжело, а на временно оккупированных территориях россияне намеренно не позволяют это делать", - говорится в сообщении.
Российские оккупанты продолжают уничтожать склады с зерном, сельскохозяйственную технику и солнечные электростанции. Мирные люди пытаются спасти хотя бы часть урожая и рискуя работают на технике под обстрелами.
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