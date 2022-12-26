Об этом сообщает Украинское радио.

В понедельник, 26 декабря, в эфире Украинского радио объявили имена победителей Радиодиктанта национального единства-2022. Среди них – два украинских школьника (7 и 10 класс), харьковчанка, временно находящаяся в Германии, жительница временно оккупированной территории Луганщины, а также победительницы прошлогоднего радиодиктанта (Галина Шура, Кристина Гоянюк и Юлия Туманцева). Пятеро из них допустили одну ошибку в тексте, 15 – две. Без ошибок радиодиктант в этом году не написал ни один человек

В общей сложности на проверку текста радиодиктанта на Украинское радио поступило более 30 тысяч электронных писем и почти 10 тысяч бумажных. Во многих письмах было несколько текстов диктантов. Письма получили со всех уголков Украины, включая временно оккупированные территории, а также из других стран: Польши, Швейцарии, Португалии, Германии, Великобритании, Словении, Чехии, Франции, Казахстана, Грузии, Молдовы, Нидерландов, Испании, Индии, Норвегии, Италии, Ирландии, Лаоса, Австрии, Израиля, Объединенных Арабских Эмиратов, Канады и США.

Пять из полученных работ написаны шрифтом Брайля.

Письма с текстами Радиодиктанта проверяли представители учительского сообщества EdCamp Ukraine. Прорабатывали даже те электронные письма, которые пришли позже указанного времени (но до обнародования текста), ведь в большинстве из них было указано, что авторы не успевали вовремя отправить письма из-за отключения света.

Список победителей Радиодиктанта национального единства-2022:

Галина Шура

Кристина Гоянюк

Роман Гладик

Владимир Тесленко

Анна Гурская

Леся Бойко

Юлия Туманцева

Татьяна Павлик

Татьяна Остаповец

Полина Иванова

Мария Бессараб

Ольга Дерман

Екатерина Маликова

Лилия Титаренко

Камила Тушинская

Полина Жученкова

Егор Берест

Владимир Яслык

Дарья Верба

Алина Кожуховская

Радиодиктант национального единства-2022 состоялся 9 ноября в 11:00 по киевскому времени. Автором текста радиодиктанта "Твой дом" стала украинская писательница и режиссер, член Украинского ПЕНа Ирина Цилык. Читала диктант народная артистка Герой Украины Ада Роговцева, а к методической работе над радиодиктантом уже традиционно приобщилась языковед, доктор филологических наук Лариса Масенко.

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