Без единой ошибки не написал никто: 22-й Радиодиктант национального единства объявил имена победителей
Подведены итоги 22-го Радиодиктанта национального единства. Победителями стали 20 человек, написавших диктант с одной или двумя ошибками
Об этом сообщает Украинское радио.
В понедельник, 26 декабря, в эфире Украинского радио объявили имена победителей Радиодиктанта национального единства-2022. Среди них – два украинских школьника (7 и 10 класс), харьковчанка, временно находящаяся в Германии, жительница временно оккупированной территории Луганщины, а также победительницы прошлогоднего радиодиктанта (Галина Шура, Кристина Гоянюк и Юлия Туманцева). Пятеро из них допустили одну ошибку в тексте, 15 – две. Без ошибок радиодиктант в этом году не написал ни один человек
В общей сложности на проверку текста радиодиктанта на Украинское радио поступило более 30 тысяч электронных писем и почти 10 тысяч бумажных. Во многих письмах было несколько текстов диктантов. Письма получили со всех уголков Украины, включая временно оккупированные территории, а также из других стран: Польши, Швейцарии, Португалии, Германии, Великобритании, Словении, Чехии, Франции, Казахстана, Грузии, Молдовы, Нидерландов, Испании, Индии, Норвегии, Италии, Ирландии, Лаоса, Австрии, Израиля, Объединенных Арабских Эмиратов, Канады и США.
Пять из полученных работ написаны шрифтом Брайля.
Письма с текстами Радиодиктанта проверяли представители учительского сообщества EdCamp Ukraine. Прорабатывали даже те электронные письма, которые пришли позже указанного времени (но до обнародования текста), ведь в большинстве из них было указано, что авторы не успевали вовремя отправить письма из-за отключения света.
Список победителей Радиодиктанта национального единства-2022:
- Галина Шура
- Кристина Гоянюк
- Роман Гладик
- Владимир Тесленко
- Анна Гурская
- Леся Бойко
- Юлия Туманцева
- Татьяна Павлик
- Татьяна Остаповец
- Полина Иванова
- Мария Бессараб
- Ольга Дерман
- Екатерина Маликова
- Лилия Титаренко
- Камила Тушинская
- Полина Жученкова
- Егор Берест
- Владимир Яслык
- Дарья Верба
- Алина Кожуховская
Радиодиктант национального единства-2022 состоялся 9 ноября в 11:00 по киевскому времени. Автором текста радиодиктанта "Твой дом" стала украинская писательница и режиссер, член Украинского ПЕНа Ирина Цилык. Читала диктант народная артистка Герой Украины Ада Роговцева, а к методической работе над радиодиктантом уже традиционно приобщилась языковед, доктор филологических наук Лариса Масенко.
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