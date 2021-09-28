Без "двойников" и "мертвых душ": единая система для верификации субсидий позволит государству экономить 11 млрд ежегодно
Введение Единой информационной системы социальной сферы (ЕИССС) для верификации субсидий позволит государству ежегодно экономить до 11 млрд грн
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.
По словам заместителя министра социальной политики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Валерия Бушкова, введение ЕИССС существенно уменьшит расходы на содержание органов социальной защиты населения. Сокращение административных расходов в социальной сфере составит не менее 50% или более 6 млрд грн в год.
"ЕИССС обеспечит сокращение административных расходов в социальной сфере, позволит избежать существования "двойников" и "мертвых душ" в централизованной системе путем осуществления проверки достоверности данных, представленных заявителем еще на стадии проработки заявления, то есть до принятия решения о назначении социальных выплат", - цитирует пресс-служба слова Бушкова.
Так, по его словам, благодаря достоверности и полноте всех данных, заявитель сможет воспользоваться услугой по назначению социальных выплат за несколько минут без дополнительных справок.
К тому же, добавил Бушков, внедрение электронных услуг, документооборота и информационных систем между государственными реестрами и системами позволит сэкономить еще не менее 5 млрд грн в год государственных средств в социальной сфере.
Кроме того, введение ЕИССС по всей стране обеспечит прозрачный контроль и возможность мониторинга в режиме онлайн свыше 700 млрд грн годовых расходов бюджета на социальную защиту населения.
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