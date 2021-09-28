Без "двойников" и "мертвых душ": единая система для верификации субсидий позволит государству экономить 11 млрд ежегодно

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.



По словам заместителя министра социальной политики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Валерия Бушкова, введение ЕИССС существенно уменьшит расходы на содержание органов социальной защиты населения. Сокращение административных расходов в социальной сфере составит не менее 50% или более 6 млрд грн в год.



"ЕИССС обеспечит сокращение административных расходов в социальной сфере, позволит избежать существования "двойников" и "мертвых душ" в централизованной системе путем осуществления проверки достоверности данных, представленных заявителем еще на стадии проработки заявления, то есть до принятия решения о назначении социальных выплат", - цитирует пресс-служба слова Бушкова.



Так, по его словам, благодаря достоверности и полноте всех данных, заявитель сможет воспользоваться услугой по назначению социальных выплат за несколько минут без дополнительных справок.



К тому же, добавил Бушков, внедрение электронных услуг, документооборота и информационных систем между государственными реестрами и системами позволит сэкономить еще не менее 5 млрд грн в год государственных средств в социальной сфере.



Кроме того, введение ЕИССС по всей стране обеспечит прозрачный контроль и возможность мониторинга в режиме онлайн свыше 700 млрд грн годовых расходов бюджета на социальную защиту населения.

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