Без "ДНР / ЛНР" и аннексированных территорий: СНБО обнародовала глоссарий терминов для СМИ
Совет национальной безопасности и обороны опубликовал глоссарий, который рекомендуют использовать относительно российской агрессии. Его разработали для противодействия пропаганде
Об этом говорится на сайте СНБО.
Совет национальной безопасности и обороны Украины опубликовал глоссарий терминов и понятий, связанных с оккупацией Россией украинских территорий. Эти сроки рекомендуют применять органам власти, СМИ и общественным организациям.
Отмечается, что российские спецслужбы инфильтрируют в украинское и мировое информационное пространство названия, слова и словосочетания, с помощью которых пытаются легитимизировать оккупацию и продвигать российские пропагандистские стратегии.
Всего в глоссарии пять разделов. Первый касается общей терминологии ( "хунта", "Малороссия" и "русский мир"), второй - оккупации Крыма ( "русская весна" и "воссоединение Крыма с Россией"). В третьем разделе речь идет о фейках о войне на Донбассе ( "Л / ДНР", "ополчения"). В четвертом разделе изложена пропагандистская терминология, связанная с политикой исторической памяти: "Малороссия" и "Новороссия". Последний раздел касается сроков относительно иностранных государств - когда оккупированную Абхазию российская пропаганда называет "Республика Абхазия", а Беларусь "Белоруссией".
Поэтому, предлагается вместо терминов:
Вместо "Аннексированные территории" использовать "временно оккупированных территориях";
"Украино-российский конфликт" называть "российско-украинским конфликтом" или "вооруженной агрессией России против Украины".
В свою очередь, "блокаду Крыма" рекомендуют называть "временным прекращением товарооборота, электро- и водоснабжения", а Керченский мост - так называемым "Крымским мостом".
Так, "ДНР / ЛНР" следует называть ОРДЛО, государственные образования в оккупации - "оккупационными администрациями", "особый статус Донбасса" - "особым порядком местного самоуправления в ОРДЛО", а "вынужденных переселенцев" - "внутренне перемещенными лицами".
С электронной версией Глоссарию можно ознакомиться ЗДЕСЬ .
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