Без динамита в кулаках: Гвоздик отметил роковую ошибку Джошуа перед боем с Усиком

Об этом сообщает Чемпион .

По мнению украинского боксера, попытки Джошуа превзойти Усика в мастерстве выглядит плохой идеей.

"Видел форму Джошуа, он заметно" подсушился ". Слышал, что Энтони собирается выигрывать у Саши не за счет мощи, а за счет мастерства. Вряд ли это хорошая затея для британца. Тот факт, что Джошуа действительно выглядит стройнее, чем обычно. И, по логике, будет быстрее и легче на ногах. Но не факт, что это усложнит задачу для Усика ", - сказал Гвоздик.

Он добавил, что из-за желания не оказывать постоянное давление и попробовать посоревноваться в мастерстве на британца ждет разочарование.

"Мы можем увидеть" олимпийскую "версию Джошуа: легче, подвижнее, но без прежнего динамита в кулаках. С этой версией британца Саша справился бы без проблем. Интрига нарастает", - перекоанний Гвоздик, который был чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета) в полутяжелом весе (до 79,4 кг).

Поединок Усик - Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм".

Украинец является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Джошуа - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Напомним, 7 сентября американский боксер Майкл Хантер заявил, что Александр Усик победит Джошуа .

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