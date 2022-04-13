Без деоккупации Донбасса полноценное восстановление разрушенных украинских городов невозможно, - Кушнирук
Глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук считает, что без деоккупации Донбасса полноценное восстановление разрушенных городов невозможно из-за активности боевых действий
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.TV.
"Вполне очевидно, что Украина будет жить совсем иначе после войны, но нужно понять ситуацию, с которой начнется полноценное восстановление нашего государства. Восстановление Украины зависит от того, как мы завершим войну. Не только победой, а сможем ли мы деоккупировать Донбасс. Я считаю, что без деоккупации Донбасса полноценное восстановление Украины невозможно”, - объяснил Кушнирук
По мнению Кушнирука, восстановление разрушенных городов и сел Украины будет зависеть от результатов российско-украинской войны. Поскольку многие населенные пункты будут находиться в зоне постоянных боевых действий
“Восстановление Мариуполя, Изюма, Харькова, Волновахи и т.д. будет невозможно без деоккупации Донбасса. Эти города останутся в зоне боевых действий. Поэтому полноценное восстановление таких городов мы не сможем обеспечить без деоккупации наших территорий", - отметил Кушнирук
Кушнирук также отметил важность принятия решения о восстановлении украинских городов. По его словам, такое решение следует принимать по окончании боевых действий.
Все зависит от нашего военно-политического руководства и ВСУ. Решения о восстановлении городов следует принимать только после окончания боевых действий. Только после этого мы сможем определить как нам восстанавливать инфраструктуру на востоке Украины, которая больше всего пострадала”, - добавил Кушнирук
- Напомним, 9 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает получить из замороженных российских активов и от национализации имущества РФ $300-500 млрд.
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