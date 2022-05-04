Без денег, без документов, без связи: зафиксировано местонахождение 300 депортированных россиянами мариупольцев

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



По предварительным данным, было зафиксировано местонахождение 300 мариупольцев, депортированных россиянами во Владивосток.



Как сообщает Андрющенко, украинцев расселили в поселке Врангель. В настоящее время они находятся в здании, напоминающем нечто среднее между гостиницей и общежитием.







"Денег не выдают, так что возможности выйти на связь банально нет. Вещами не обеспечивают. Кормят трехкратно, о качестве речь не идет", - пишет советник мэра.



Кроме того, он заявляет, что у людей нет документов. В настоящее время идет процедура "оформления".

По предварительной информации, россияне обещают через две недели закончить бюрократические процедуры и провести дальнейшее переселение мариупольцев в другие населенные пункты края.



Украинцам также предлагают на месте исключительно низкоквалифицированную и низкооплачиваемую работу.



По словам Андрющенко, формально россияне заявляют о возможности в любое время отказаться от статуса укрытия от войны, но правдивость этих заявлений трудно доказать.

"Фактически, наших людей из теплого Приазовья вывезли за 9,6 тыс. км в задницу мира, где самый теплый месяц август с температурой +21. Для чего?" – комментирует советник мэра.

Напомним, российское минобороны заявило, что по состоянию на 3 мая ими было депортировано из Украины 1,1 млн человек, включая почти 200 тыс. детей

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