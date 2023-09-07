Без деимпериализации РФ вернется с войной максимум через 7 лет после нашей победы, – общественный деятель Пекарь

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Наша стратегическая цель - это превратить российскую территорию в территорию, безопасную для Украины и мира. Иначе - это не победа, а просто небольшой перерыв перед следующей войной либо через несколько лет, либо через более отдаленный период. Наши союзники утверждают, что 7 лет - это максимальный срок, через который Россия восстановит состоятельность и снова вернется с войной», – говорит Валерий Пекарь.

По его словам, победа - это те изменения в России, которые делают невозможным следующую войну.

"Пока Россия является империей - она всегда будет угрожать Украине. Мир лучше предыдущего - это мир, в котором Украине Россия больше не угрожает. А это может быть только тогда, когда она прекращает свое существование как империя. Это значит, что деколонизация, империализация России является нашей стратегической задачей. Сделать это могут только те народы, которые проживают на российских территориях, и сегодня являются порабощенными, и стремятся к свободе, так же как были порабощены украинцы сотни лет", - рассказывает общественный деятель.

Выход на государственные границы Украины – только первый шаг к победе

В августе 2014 года ВСУ также вышли на государственную границу Украины, но война продолжилась. Поэтому вполне вероятно, что обстрелы украинских городов будут продолжаться независимо от того, сколько нашей территории будет освобождено.

Если выход на границы 1991 года это не является победой, это лишь какой-то важный момент продолжения войны. Если после этого война еще продолжится, РФ верит, что она еще раз следующей волной наступления сможет снова завоевать украинские земли, то это значит, что победа еще не достигнута. и война продолжается. Если РФ подписывает перемирие для того, чтобы восстановить свою военную способность, и скажем через год, два, три возвращается следующей волной наступления, очевидно это тоже не победа", - резюмирует Валерий Пекарь.

Ключи к победе – в Кремле

"Ключи к победе - это изменения в самой РФ, которые делают невозможным следующую волну агрессии. И, собственно, понимания этого на сегодняшний день я не наблюдаю ни в украинском обществе, ни среди украинских политических элит, ни, очевидно, среди наших западных союзников. Западные. союзники убеждены, что Путин обязательно пойдет на переговоры. Более того, они убеждены, что каким-то образом власть в Кремле изменится, к власти придут хорошие российские демократы и снова будет в России демократия, и тогда будет вечный мир", - говорит общественный. деятель.

Защитные сооружения на освобожденных северных территориях Украины

"На освобожденных территориях на севере Украины уж точно надо строить большие защитные сооружения. Так или иначе, Россия вернется туда через год, через 3, через 5, через 7... И я не говорю, что она сегодня имеет возможность повторную, скажем , атаку на Киев Но представьте себе, что, например, успешное контрнаступление этой осенью полностью освобождает те территории, которые мы хотим освободить, и Украина с РФ подписывает мирные соглашения Россия начинает свой большой путь к восстановлению военной способности. снова ударяет по Украине. Или нам тогда эти защитные сооружения будут нужны? Очевидно, будут нужны", - говорит Валерий Пекарь.