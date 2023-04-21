Без членства в ЕС и НАТО у Украины нет будущего, - дипломат Омелян
Дипломат Владимир Омелян убежден, что единственным последствием войны должно стать вступление Украины в НАТО и ЕС
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"
"Я счастлив, что на 4 год своей каденции президент Владимир Зеленский наконец-то определил настоящие цели для Украины, а не фальшивые. Поскольку без членства в Европейском Союзе и НАТО Украина не будет будущего, сколько бы жизней мы за это не положили. Жаль, что такой очень дорогой ценой, наша власть меняет свою позицию по вступлению в НАТО, но есть то, что имеем и нужно держаться этого трека", - считает Омелян .
Политик подчеркнул, что Украину ждет тяжелый послевоенный период
"Экономическая политика правительства полностью провалена. Мы за полтора года войны так и не смогли построить военную экономику. Также наше государство совсем не готово к послевоенному периоду. К сожалению, это горькая правда. И я бы не очень хотел, чтобы политические элиты осознали это только тогда, когда украинцы будут зарабатывать по 1$ в сутки", - добавил он.
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