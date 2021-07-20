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Без членства Украины в ЕС обеспечить полноценную безопасность Европы будет невозможно, - Кулеба

20 июля, 2021 вторник
13:23
Общество Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что без членства Украины, Грузии и Молдовы в ЕС нельзя гарантировать полноценную безопасность Европы

Об этом сообщает "РБК-Украина".

"Речь идет о безопасности региона, о безопасности Европы. Мы убеждены, что без членства наших трех стран в Европейском союзе обеспечить полноценную безопасность Европы будет невозможно", - сказал Кулеба.

По его словам, все больше стран в ЕС тоже начинают думать в рамках этой парадигмы.

  • Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, президенткой Грузии Саломе Зурабишвили и президент  Молдовы Мая Санду одобрили декларацию Батумского саммита. Страны могут подать заявки на вступление в Европейский Союз.

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Грузия
Молдова
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