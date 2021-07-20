Без членства Украины в ЕС обеспечить полноценную безопасность Европы будет невозможно, - Кулеба

Об этом сообщает "РБК-Украина".



"Речь идет о безопасности региона, о безопасности Европы. Мы убеждены, что без членства наших трех стран в Европейском союзе обеспечить полноценную безопасность Европы будет невозможно", - сказал Кулеба.



По его словам, все больше стран в ЕС тоже начинают думать в рамках этой парадигмы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, президенткой Грузии Саломе Зурабишвили и президент Молдовы Мая Санду одобрили декларацию Батумского саммита. Страны могут подать заявки на вступление в Европейский Союз.