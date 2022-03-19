Без бюрократии, НДС, таможенных платежей и влияния человеческого фактора. Зеленский сообщил о перезагрузке работы таможни

Об этом президент Украины рассказал в вечернем обращении, передает Эспрессо.TV .

"В течение дня члены правительства проработали решение для полной перезагрузки таможни. Грузы для нашей обороны и для наших людей будут завозиться настолько легко, на сколько это позволяют законы физики. Убираем абсолютно всю бюрократию, абсолютно все бумажки, а также НДС, пошлины и все таможенные платежи. Цель абсолютно ясна – чтобы человеческий фактор не мешал скорости поставок товаров, которые очень необходимы именно сейчас", - отметил Владимир Зеленский

Глава ВРУ и руководители профильных комитетов работают над тем, чтобы новации были поддержаны и в сессионном зале.

"Это решение нужно для обороны государства и для поддержания нормальной жизни в период военного положения", - добавил глава государства.

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