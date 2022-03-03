"Без боекомплекта врага танк - это трактор!" - В Генштабе рассказали, как правильно обезвреживать технику захватчиков
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины призывает граждан к тотальному сопротивлению врагу, прежде всего нужно лишить врага тыловой поддержки
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
"Цель номер один – уничтожение тыловых колонн российских оккупантов. Украина переходит к тотальному сопротивлению оккупантам. Обращаемся к гражданам, которые находятся на временно занятой врагом территории. Вы можете существенно помочь Вооруженным Силам Украины!" – говорится в сообщении.
В Генштабе отмечают, что врага необходимо лишить тыловой поддержки. Если через ваш населенный пункт проследовала колонна российской бронетехники, вслед за ней будет двигаться колонна с топливом, боекомплектом и продуктами.
"Пропустите колонну с бронетехникой. Ее встретит наша армия. Создайте препятствия на дороге. Заблокируйте движение. Уничтожьте или задержите тыловую колонну. Она плохо охраняется, не бронирована, ее ведут тыловые подразделения, не имеющие боевого опыта", - отметили в Генштабе.
Военные советуют использовать охотничье оружие, коктейли Молотова, все доступные средства. В сообщении отмечают, что без боекомплекта танк противника – это трактор. Без топлива – это груда мёртвого железа. Без продовольствия враги сдадутся в плен сами.
- Напомним, по состоянию на 3 марта оккупанты продолжают нести многочисленные потери. Общие боевые потери противника с 24 февраля по 3 марта составляют около 9000 человек.
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