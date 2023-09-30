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Без Белгородской, Минской и Красноярской: в Запорожье переименовали более 70 улиц, переулков и проспектов

30 сентября, 2023 суббота
21:12
Общество

В рамках дерусификации и деколонизации в Запорожье переименовали 76 улиц, переулков, бульваров и проспектов, названия которых связаны с Россией или бывшим СССР

Об этом сообщает пресс-служба Запорожского городского совета.

Отмечается, что решение о переименовании было принято на 20-й сессии городского совета.

"После начала открытого вторжения России в Украине начался процесс деколонизации, дерусификации и деимпериализации географических названий в населенных пунктах. Цель – избавиться от названий, связанных с историей России, российской империи, а также остатков названий, связанных с коммунистической идеологией, историей СССР , которые по разным причинам не были изменены в ходе декоммунизации", - говорится в сообщении.

Указано, что топонимы заменяют теми, что связаны с историей Украины, украинскими защитниками видными деятелями или жителями населенных пунктов. В частности, последнее решение переименовали:

  • улицу Иркутскую на улицу Юрия Шульте;
  • улицу Белгородскую на улицу Белоцерковскую;
  • улицу Норильскую на улицу Сичеславскую;
  • улицу Анапскую на улицу Карпатскую;
  • улицу Мурманская на улицу Мечты;
  • улицу Минска на улицу Инженера Купера;
  • проспект 40-летия Победы по проспекту Героев Национальной гвардии Украины;
  • улицу Белорусскую на улицу Литовскую;
  • улицу Владивостокскую на улицу Михаила Топоркова;
  • улицу Тверскую на улицу Рубежную.

Ранее в Запорожье площадь Пушкина стала площадью Владимира Вернадского, а улицу Лермонтова переименовали в Вячеслава Зайцева. Кроме того, в городе больше не будет Московской, Курской, Смоленской, Ростовской улиц и ряда других названий, посвященных населенным пунктам или регионам России.

Украина
Запорожье
декомунизация
Запорожская область
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