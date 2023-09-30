Без Белгородской, Минской и Красноярской: в Запорожье переименовали более 70 улиц, переулков и проспектов

Об этом сообщает пресс-служба Запорожского городского совета.

Отмечается, что решение о переименовании было принято на 20-й сессии городского совета.

"После начала открытого вторжения России в Украине начался процесс деколонизации, дерусификации и деимпериализации географических названий в населенных пунктах. Цель – избавиться от названий, связанных с историей России, российской империи, а также остатков названий, связанных с коммунистической идеологией, историей СССР , которые по разным причинам не были изменены в ходе декоммунизации", - говорится в сообщении.

Указано, что топонимы заменяют теми, что связаны с историей Украины, украинскими защитниками видными деятелями или жителями населенных пунктов. В частности, последнее решение переименовали:

улицу Иркутскую на улицу Юрия Шульте;

улицу Белгородскую на улицу Белоцерковскую;

улицу Норильскую на улицу Сичеславскую;

улицу Анапскую на улицу Карпатскую;

улицу Мурманская на улицу Мечты;

улицу Минска на улицу Инженера Купера;

проспект 40-летия Победы по проспекту Героев Национальной гвардии Украины;

улицу Белорусскую на улицу Литовскую;

улицу Владивостокскую на улицу Михаила Топоркова;

улицу Тверскую на улицу Рубежную.

Ранее в Запорожье площадь Пушкина стала площадью Владимира Вернадского, а улицу Лермонтова переименовали в Вячеслава Зайцева. Кроме того, в городе больше не будет Московской, Курской, Смоленской, Ростовской улиц и ряда других названий, посвященных населенным пунктам или регионам России.