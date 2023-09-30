Без Белгородской, Минской и Красноярской: в Запорожье переименовали более 70 улиц, переулков и проспектов
В рамках дерусификации и деколонизации в Запорожье переименовали 76 улиц, переулков, бульваров и проспектов, названия которых связаны с Россией или бывшим СССР
Об этом сообщает пресс-служба Запорожского городского совета.
Отмечается, что решение о переименовании было принято на 20-й сессии городского совета.
"После начала открытого вторжения России в Украине начался процесс деколонизации, дерусификации и деимпериализации географических названий в населенных пунктах. Цель – избавиться от названий, связанных с историей России, российской империи, а также остатков названий, связанных с коммунистической идеологией, историей СССР , которые по разным причинам не были изменены в ходе декоммунизации", - говорится в сообщении.
Указано, что топонимы заменяют теми, что связаны с историей Украины, украинскими защитниками видными деятелями или жителями населенных пунктов. В частности, последнее решение переименовали:
- улицу Иркутскую на улицу Юрия Шульте;
- улицу Белгородскую на улицу Белоцерковскую;
- улицу Норильскую на улицу Сичеславскую;
- улицу Анапскую на улицу Карпатскую;
- улицу Мурманская на улицу Мечты;
- улицу Минска на улицу Инженера Купера;
- проспект 40-летия Победы по проспекту Героев Национальной гвардии Украины;
- улицу Белорусскую на улицу Литовскую;
- улицу Владивостокскую на улицу Михаила Топоркова;
- улицу Тверскую на улицу Рубежную.
Ранее в Запорожье площадь Пушкина стала площадью Владимира Вернадского, а улицу Лермонтова переименовали в Вячеслава Зайцева. Кроме того, в городе больше не будет Московской, Курской, Смоленской, Ростовской улиц и ряда других названий, посвященных населенным пунктам или регионам России.
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