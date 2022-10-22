"Better time stories": первые леди Украины и Германии презентовали книжный проект во Франкфурте
На Франкфуртской книжной ярмарке состоялась встреча первых леди Украины и Германии: Елены Зеленской и Эльке Бюденбендер
Об этом сообщило издание Читомо.
Во время встречи презентовали "Better time stories" – некоммерческий проект по поддержке украинских детей-беженцев в Нидерландах, Фландрии (Бельгия), Германии и Австрии.
В частности, через проект можно приобрести книги для детей и передать их украинским беженцам в Германии. Оставить запрос на издание или пожертвовать книги для детей можно по ссілке на сайте проекта.
"Каждый из Германии может финансово поддержать проект и стать патроном украинской семьи, помочь детям вернуть Родину и построить мостик к их родителям, которые остались в Украине", - сказала Эльке Бюденбендер.
К "Better time stories" присоединились и украинские издательства "Ранок" и "Видавництво Старого Лева".
"Наши дети сейчас, и в Украине, и за рубежом не имеют нормального детства, семьи разїединены. Многие папы и мамы на фронте. Обычные ритуалы - как чтение - это возвращение домой", - отметила Елена Зеленская.
Украинская и немецкая леди читали книги для проекта.
"Чтение - это основа для психологической устойчивости и роста", - добавила Зеленская.
- 4 октября в четырех странах: Украине, Германии, Австрии и Нидерландах – стартовал книжный проект для украинских детей "Better Time Stories".
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