"Бетис" победил в Кубке Испании по футболу

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



В финальном матче за Кубок Испании "Бетис" соревновался с "Валенсией". В основное время команды сыграли 1:1, после чего игра перешла в овертайм, а затем серию пенальти.



В ударах с 11-метровой отметки лучшими оказались игроки "Бетиса", реализовавшие 5 ударов из 5, тогда как "Валенсия" - 4.



Финальный матч Кубка Испании прошел в Севилье на стадионе "Ла Картуха".



Кубок Испании



Финал



24 апреля



"Бетис" – "Валенсия" 1:1 (5:4 – серия пенальти)



Голы: Иглесиас, 11 – Пералес, 30

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