"Бетис" победил в Кубке Испании по футболу
В ночь с 23 на 24 апреля "Бетис" победил в Кубке Испании по футболу
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
В финальном матче за Кубок Испании "Бетис" соревновался с "Валенсией". В основное время команды сыграли 1:1, после чего игра перешла в овертайм, а затем серию пенальти.
В ударах с 11-метровой отметки лучшими оказались игроки "Бетиса", реализовавшие 5 ударов из 5, тогда как "Валенсия" - 4.
Финальный матч Кубка Испании прошел в Севилье на стадионе "Ла Картуха".
Кубок Испании
Финал
24 апреля
"Бетис" – "Валенсия" 1:1 (5:4 – серия пенальти)
Голы: Иглесиас, 11 – Пералес, 30
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