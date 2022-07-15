Публицист поделился деталями в эфире телеканала "Эспрессо".

"Меня удивляет, когда начинают разделять гражданские и военные объекты. Я извиняюсь, а российская армия разве имеет мандат международного сообщества на обстрелы украинских военных объектов? Может ли Россия объявила Украине войну? Говорят, что Путин еще может объявить нам войну. Но для войны нужен реальный повод", - отметил Портников.

Журналист добавил, что у России нет реального повода для войны против Украины, ведь мы никогда не угрожали россиянам.

"Мы прекрасно понимаем, что вся эта демагогия о защите народа Донбасса, появление и признание независимости так называемых народных республик на части Донецкой и Луганской областей Украины бессмысленна. Это абсолютный фейк. Украина никогда не угрожала Российской Федерации. Украинская армия никогда не угрожала России. В Украине нет никакого ядерного оружия", – отметил Виталий Портников.

15 июля Офис генпрокурора сообщил, что оккупанты убили 352 детей , более 1009 ранили и повредили 2126 учебных заведений за время полномасштабной войны против Украины.

Пропагандистские российские медиа распространяют фейк, мол, 14 июля военные РФ нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре в Виннице, там проходило совещание украинских военных.

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