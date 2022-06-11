Об этом Подоляк заявил в комментарии LIGA.net .

"То, что Россия разрабатывает разные сценарии экспансии, мы прекрасно понимали. У Владимира Зеленского на столе постоянно находилась соответствующая аналитика, которая базировалась на качественных разведданных. Президент также внимательно реагировал на все слова и предупреждения наших партнеров", – сказал Подоляк.

Он добавил, что Киев готовился к агрессивному сценарию, но было сложно определить, каким будет объем вторжения. Ведь интенсивность обстрелов всей территории Украины нельзя было предусмотреть, а масштаб вторжения шокировал даже партнеров Украины.

"А вот что важно, это скорость, с которой перестроилось госуправление на военные рельсы, и практически молниеносный выход нашей страны из шока. Ну и, наконец, ключевое, мне кажется, что глупо в чем-то обвинять страну, которая более 100 дней эффективно борется в полноценной войне против гораздо более ресурсного оппонента, если ключевые страны не сумели превентивно остановить милитаристские аппетиты РФ, прекрасно их зная", - подчеркнул Подоляк.

11 июня Джо Байден заявил, что Владимир Зеленский не хотел слышать предупреждения о российском вторжении.

Представитель Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что президент Украины осознавал риск полномасштабного вторжения России, но партнеры не прислушались к его просьбе о превентивных санкциях.

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