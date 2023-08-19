Бессмертный о войне в Украине: Это составляющая очень серьезной геополитической ситуации

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Благодаря Китаю, Индии, Ирану, Бразилии и многим другим международным игрокам Россия в большой степени восстановила свой экспортный потенциал. Это означает, что Россия имеет внутренний ресурс капитала для ведения войны. И доказательство тому - что на линии фронта идет увеличение количества артиллерийских обстрелов, использование беспилотников, авиации, происходят ракетные обстрелы Украины и т.д.. Надо понимать, что это случилось не только потому, что Китай или Индия, или другие страны платят твердую валюту за поставку углеводородов. Это происходит еще и потому, что, в том числе, Китай и Иран поставляют соответствующие комплектующие и военную технику, вооружение и так далее", - пояснил дипломат.

Роман Бессмертный добавил, что в беспилотниках, произведенных уже в Российской Федерации, украинской разведкой насчитано до 30 комплектующих из разных стран мира. То есть, через третьи страны в РФ уже налажены соответствующие поставки.

"Но даже при такой ситуации параллельно развивается политический трек, связанный с переговорным процессом. А если к этому добавить еще растущее влияние Китая в тихоокеанском регионе, на Африканском континенте, то все это вытягивает на очень серьезную геополитическую ситуацию. Очевидно, что война в Украине - это составляющая этой геополитической ситуации, именно на это нужно сегодня больше обращать внимание и определять основной акцент. Большинство партнеров, которые помогают Украине, определяют российско-украинскую войну как региональный, локальный конфликт. Эта война трактуется не так, как украинцы ее видят, как войну цивилизованного мира против зла, как глобальную войну, а трактуется как локальная война. Более того, если взять основную тенденцию на поле примирения, первая задача, которая решается, - еще большая локализация, то есть замыкание войны исключительно в рамках российско-украинских отношений", - отметил Бессмертный.