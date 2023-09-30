Бессмертный: Формируется ось, которая будет делать все, чтобы уничтожить демократию и современную цивилизацию
Украинский политик и дипломат Роман Бессмертный считает, чтобы побороть антицивилизационную и антидемократическую ось, нужно создать общую коалицию с объединением сил, войск, промышленных комплексов
Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо
"Год назад я сказал, что ход событий говорит о затягивании войны. Я прекрасно понимал происходящее. Понимал прекрасно, что если нет защиты с воздуха, то ты далеко не побежишь. На самом деле я убежден в том, что не будет таких видов вооружения , которые не будут вовлечены в этой войне.Не будет варианта, пока не будет создана общая коалиция, совместное командование, объединенные силы коалиции... Как вы видите, дорога к этому ведет, но она требует времени. что это мечты. Однако дело в том, что в этом случае речь идет не о поединке между Москвой и Киевом. Речь идет о поединке между демократией и тоталитаризмом", - подчеркнул дипломат.
Роман Бессмертный отметил, что на недавней Генассамблее ООН президент Ирана Ибрагим Райси сказал абсолютно четко: "На сегодняшний день Иран со своими союзниками представляют альтернативу демократии и либерализму".
"А это значит, что там формируется ось, которая будет делать все, чтобы уничтожить демократию и современную цивилизацию. Для того чтобы ее побороть, нужно соответствующее объединение сил, войск, промышленных комплексов", - подчеркнул Бессмертный.
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