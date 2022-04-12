"Бессердечная эскалация конфликта", - в Великобритании прокомментировали использование химического оружия в Мариуполе
Британия вместе с партнерами проверят детали использования химоружия в Украине и потребуют ответа от Путина
Об этом в Twitter сообщила глава МИД Великобритании Элизабет Трасс.
"Сообщается, что российские войска могли применить ядовитые вещества при нападении на жителей Мариуполя. Мы срочно работаем с партнерами для проверки деталей. Любое применение такого оружия было бы бессердечной эскалацией этого конфликта, и мы будем требовать от Путина и его режима ответа", – говорится в сообщении.
- Напомним, 11 апреля полк "Азов" сообщил , что около 21.00 в Мариуполе с беспилотника была сброшена взрывчатка с неизвестным веществом, которое вызвало дыхательную недостаточность и вестибуло-атактический синдром.
- Впоследствии лидер "Азова" Андрей Белецкий подтвердил химическую атаку россиян на "Азовсталь" и добавил, что пострадали три человека.
- А Зеленский в вечернем обращении подчеркнул , что применение Россией химического оружия станет "новым этапом террора против народа Украины".
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