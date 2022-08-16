"Беспощадные проекты": главред Defense Express Катков рассказал об оружии, которым угрожают российские пропагандисты

Об этом говорится в эфире Эспрессо.



"Это действительно беспощадные и жестокие проекты. Например, такое вундерваффе (нем. Wunderwaffe; буквально — удивительное оружие; оружие чрезвычайно большой силы – ред.) под названием "Посейдон", которое является глубоководной и самоводной торпедой с возможной дальностью до 10 тысяч км и может погружаться на глубину в несколько километров. Именно эта торпеда, по словам российских пропагандистов, должна смывать ядерным цунами или каким-то иным образом целые континенты, а то и всю сразу Великобританию. В торпеду "Посейдон" они намереваются заложить 100-мегатонную ядерную боевую часть. Для понимания, это эквивалент 55 ядерным бомбам, которые были сброшены на Хиросиму. А чтобы понимать о 100-мегатонной торпеде, то на месте ее взрыва образуется 8-километровый радиус зоны поражения, где все превращается в пар на молекулярном уровне", - отметил военный эксперт.



Олег Катков также рассказал о крылатой ракете " Буревестник " с ядерным двигателем, испытание которой было летом 2019 года. В ходе испытаний ядерный двигатель ракеты рванул так, что на расстоянии в 30 км подскочил радиационный фон, а четверо испытателей погибли на месте, шестеро получили лучевую болезнь, после которой двое еще умерли.



"Но у Путина есть еще новые игрушки под названием "Кинжал", о котором было сообщено в 2018 году, а также "Циркон". Эти ракеты в России называют гиперзвуковыми, но к реальному гиперзвуку они не имеют почти никакого отношения, потому что здесь обошли саму проблему гиперзвука. В конструкции "Кинжала" и "Циркона" они взяли ракету и присоединили твердотопливный двигатель, и наверняка могут их разогнать до значительных скоростей, так как декларируют до 9 тысяч км/ч. Но судя по видео с испытаний, видно, что эти ракеты во время удара имеют до одного километра в секунду максимум, то есть они превращаются в аналог нечто среднего между баллистической ракетой типа "Искандер" или более скоростной, чем Х-22", - прокомментировал Катков.



Военный эксперт добавил, что россияне начали говорить еще об одной ракете под названием " Змеевик ", которая имеет гиперзвуковой планирующий блок, сделанный еще для ракеты "Авангард" из старой советской разработки, но никаких доказанных видео по испытаниям этого оружия и его реальной эффективности не показали, поэтому и по этой разработке есть множество вопросов.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что во время боевых действий в Украине армия РФ использует запрещенное оружие , а также испытывает новые образцы вооружения

Также российские СМИ информировали, что в МИД РФ угрожают расширить "географические задачи" войны в случае поставки Украине дальнобойного оружия

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