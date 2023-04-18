Беспорядки в Судане: В аэропорту Хартума повреждены 20 самолетов, в том числе борт SkyUp, - фото Maxar
Спутник компании Maxar показал, как выглядит самолет SkyUp Boeing 737 в аэропорту Хартума, уничтоженный во время беспорядков в Судане
Об этом пишет The New York Times, со ссылкой на данные Maxar.
Satellite imagery collected this morning (April 17, 2023) over #Khartoum , #Sudán , shows damage from ongoing fighting between rival Sudanese military factions. Здесь он находится в городе Хартум Международный аэропорт, где в пределах 14 летних аэропортов должны быть отвергнуты и много других помещено. pic.twitter.com/eIr50SL6sm— Maxar Technologies (@Maxar) April 17, 2023
Издание отмечает, что в понедельник, 17 апреля, самолеты продолжали обстреливать главный аэропорт Хартума, поскольку враждующие военные формирования на третий день воюют за контроль над критической инфраструктурой в столице Судана.
В The New York Times идентифицировали 20 самолетов, уничтоженных или сильно поврежденных в аэропорту после начала конфликта в субботу.
Один из самолетов, уничтоженных в субботу, принадлежит украинской авиакомпании SkyUp. Пассажирский самолет был поврежден вскоре после того, как он приземлился рано в субботу после рейса из Саудовской Аравии.
Согласно сообщению об авиационном инциденте, поврежден самолет Boeing 737-800, с регистрационным номером UR-SQH.
- Напомним, в субботу, 15 апреля, в столице Судана Хартуми армия оцепила одну из баз военизированных сил скорой поддержки (RSF) страны, после чего в городе началась стрельба.
- В результате обстрела аэропорта в Хартуме был поврежден один из самолетов украинской авиакомпании SkyUp. Всего в стране на момент начала боевых действий находились два борта и 36 сотрудников перевозчика, работавших в рамках контракта с авиакомпанией Sun Air.
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