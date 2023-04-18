Об этом пишет The New York Times, со ссылкой на данные Maxar.

Satellite imagery collected this morning (April 17, 2023) over #Khartoum , #Sudán , shows damage from ongoing fighting between rival Sudanese military factions. Здесь он находится в городе Хартум Международный аэропорт, где в пределах 14 летних аэропортов должны быть отвергнуты и много других помещено. pic.twitter.com/eIr50SL6sm — Maxar Technologies (@Maxar) April 17, 2023

Издание отмечает, что в понедельник, 17 апреля, самолеты продолжали обстреливать главный аэропорт Хартума, поскольку враждующие военные формирования на третий день воюют за контроль над критической инфраструктурой в столице Судана.

В The New York Times идентифицировали 20 самолетов, уничтоженных или сильно поврежденных в аэропорту после начала конфликта в субботу.

Один из самолетов, уничтоженных в субботу, принадлежит украинской авиакомпании SkyUp. Пассажирский самолет был поврежден вскоре после того, как он приземлился рано в субботу после рейса из Саудовской Аравии.

Согласно сообщению об авиационном инциденте, поврежден самолет Boeing 737-800, с регистрационным номером UR-SQH.