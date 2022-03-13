Бесполетная зона над Украиной приведет к третьей мировой войне, - Боррель

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью El Periodico .



"Если Путин выиграет эту войну и подчинит Украину, мы откроем двери для закона джунглей, где сильнейший без оправданий и причины доминирует над более слабым", - предостерег каталонский политик.



По его словам, ЕС делает все возможное с военной точки зрения, помогая содействовать сопротивлению украинцев военной техникой. Боррель отметил, что Запад делает это осторожно, чтобы не распространить войну на другие страны, избегая конфронтации, которая может привести к ядерному конфликту.



"Когда кто-то просит о запрете полетов, это означает возможность и решение сбивать российские самолеты, которые нарушают ее. Это расширит конфликт до уровня Третьей мировой войны, и очевидно, что мы не хотим этого делать. Мы двигаемся к черте возможного, чтобы помочь, не входя в воинственную ситуацию и не становясь частью конфликта", – подчеркнул Боррель.



Он добавил, что санкции не способны остановить войну за одну ночь, но они способны ослабить российскую экономику и будут дорого стоить России.

Напомним, ранее Жозеп Боррель заявил, что Владимир Путин может атаковать одну из стран НАТО .