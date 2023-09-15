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Главная Война с Россией "Беспокойный рассвет": мэр Федоров сообщил о взрыве в Мелитополе

"Беспокойный рассвет": мэр Федоров сообщил о взрыве в Мелитополе

15 сентября, 2023 пятница
05:01
Война с Россией

Утром пятницы, 15 сентября, стало известно о взрыве во временно оккупированном Мелитополе

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Беспокойный рассвет в Мелитополе. Жители сообщают о звуках одиночного взрыва. Выясняем детали", - написал Федоров.

Новость будет дополняться...

  • 10 сентября стало известно, что в Мелитополе россияне установили вышки мобильной связи. Таким образом, оккупанты прослушивают телефонные разговоры местных жителей.
Украина
Мелитополь
оккупированные территории
окупанти
Запорожская область
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