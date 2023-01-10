Об этом на заседании правительства заявил премьер Денис Шмигаль.

На первом этапе планируется заменить до 500 тыс. ламп в шести регионах Украины. После этого ориентировочно через две недели проект запустится в обычном режиме по всей территории Украины.

"Сегодня правительство принимает решение, благодаря которому суммы в коммунальных платежках будут еще меньше. Речь идет о программе бесплатного обмена старых электрических ламп накаливания на энергосберегающие LED-лампы", - заявил Шмигаль.

По его словам, каждый сможет подать заявку через "Действие", а затем получить 5 новых ламп в ближайшем отделении "Укрпочты".

Весь процесс будет максимально простым и скорым, заверил премьер.

"Спасибо партнерам за поддержку. В частности, Еврокомиссии, которая закупает для Украины 30 млн светодиодных ламп, и Франции, которая добавляет еще 5 млн", - резюмировал глава правительства.

13 декабря стало известно, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сообщила о готовности Евросоюза профинансировать закупку около 30 млн LED-ламп для Украины.

В конце декабря в минреинтеграции сообщили , что программа стартует с января 2023 года.

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