Бесплатные смартфоны для COVID-вакцинированных пенсионеров будут привязывать к сим-картам и паспортам, - Минцифры

Об этом он рассказал dev.ua.



"Кто-то захочет передавать эти смартфоны. Но мы с мобильными операторами нашли другой способ. И точно обеспечим то, чтобы бабушка или дедушка не смогли передать свой смартфон кому-то другому. Сим-карта будет привязана, например, к IMEI телефону и зарегистрирована на паспорт. А номер станет сразу финансовым номером, привязанным к паспорту для минимизации мошенничества", - сообщил Алексей Вискуб.



Он отметил, что мобильные операторы предлагают установить на такие телефоны специальное приложение, которое позволит контролировать неизменность использования смартфона.



"Хотим, чтобы смартфон обошелся не дороже 5 тысяч грн. Мы хотели бы, конечно, влезть в 4", - добавил замминистра.



По его словам, проект будет длиться до трех лет. В 2022 году планируется раздать несколько миллионов смартфонов.

Напомним, что президент Владимир Зеленский заявил, что весной 2022 года все вакцинированные граждане в возрасте от 60 лет смогут получить бесплатный смартфон от государства.

Кроме того, народный депутат Ярослав Железняк отметил, что на обеспечение смартфонами пожилых людей нужно более 30 млрд грн.

Заместитель главы Комитета по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко сообщил, что госсредства не на покупку смартфонов не будут тратить.

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