Бесплатные смартфоны для COVID-вакцинированных пенсионеров будут привязывать к сим-картам и паспортам, - Минцифры
Замглавы Минцифры Алексей Вискуб заявил, что бесплатные смартфоны, которые планируют бесплатно предоставлять вакцинированным против коронавируса украинцам в возрасте от 60 лет, будут привязаны к паспортам и сим-картам
Об этом он рассказал dev.ua.
"Кто-то захочет передавать эти смартфоны. Но мы с мобильными операторами нашли другой способ. И точно обеспечим то, чтобы бабушка или дедушка не смогли передать свой смартфон кому-то другому. Сим-карта будет привязана, например, к IMEI телефону и зарегистрирована на паспорт. А номер станет сразу финансовым номером, привязанным к паспорту для минимизации мошенничества", - сообщил Алексей Вискуб.
Он отметил, что мобильные операторы предлагают установить на такие телефоны специальное приложение, которое позволит контролировать неизменность использования смартфона.
"Хотим, чтобы смартфон обошелся не дороже 5 тысяч грн. Мы хотели бы, конечно, влезть в 4", - добавил замминистра.
По его словам, проект будет длиться до трех лет. В 2022 году планируется раздать несколько миллионов смартфонов.
- Напомним, что президент Владимир Зеленский заявил, что весной 2022 года все вакцинированные граждане в возрасте от 60 лет смогут получить бесплатный смартфон от государства.
- Кроме того, народный депутат Ярослав Железняк отметил, что на обеспечение смартфонами пожилых людей нужно более 30 млрд грн.
- Заместитель главы Комитета по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко сообщил, что госсредства не на покупку смартфонов не будут тратить.
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