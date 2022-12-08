Бесплатные презервативы для молодежи: Макрон начал реформы во Франции

Об этом он написал в твиттере .

По его словам, среди молодежи в возрасте от 18 до 25 лет растет количество заболеваний, передающихся половым путем.

Эта "маленькая революция профилактики" станет дополнением к другим будущим реформам, как бесплатная экстренная контрацепция для всех женщин, а не только для женщин до 26 лет. Также для тех, кто младше 26 лет, будет введено бесплатное обследование без рецепта на другие инфекции, передающиеся половым путем, а не только на ВИЧ.

3 декабря стало известно, что Франция разместила в Литве свои истребители Rafale. Таким образом, страна присоединилась к миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии.