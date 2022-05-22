Бесплатные курсы по изучению языка предлагают для украинских беженцев в Швеции
В Гетеборге бесплатно учат шведскому языку вынужденно перемещенных людей из Украины
Об этом пишут на платформе FolkUniversitetet.
Во время вводного курса занятия будут проходить три раза в неделю. Основное внимание курса будет сосредоточено на обыденном шведском языке, чтобы участники начали понимать его и использовать. Скорее всего, по его окончании можно будет продлить курс. Зарегистрироваться можно по ссылке.
Отмечают, что курс предназначен для обучения беженцев, выехавших из Украины во время войны. Людям не нужен номер, выданный миграционной службой, но указывают, что стоит сообщить когда его предоставят.
- В Швеции находятся 38 тыс. украинских беженцев, треть из них – дети.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.45
Покупка 31.45Продажа 32.24
-
EUR
Покупка 32.93Продажа 33.9
- Актуальное
- Важное