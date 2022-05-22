Бесплатные курсы по изучению языка предлагают для украинских беженцев в Швеции

Об этом пишут на платформе FolkUniversitetet.

Во время вводного курса занятия будут проходить три раза в неделю. Основное внимание курса будет сосредоточено на обыденном шведском языке, чтобы участники начали понимать его и использовать. Скорее всего, по его окончании можно будет продлить курс. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Отмечают, что курс предназначен для обучения беженцев, выехавших из Украины во время войны. Людям не нужен номер, выданный миграционной службой, но указывают, что стоит сообщить когда его предоставят.

В Швеции находятся 38 тыс. украинских беженцев, треть из них – дети.

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