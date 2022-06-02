Бесплатное получение специальности: в Днепре приступили к программе переобучения переселенцев
В Днепре будет проходить программа по обучению внутрипереселенных лиц. Украинцы смогут получить специальности рабочих профессий и устроиться на работу
Об этом сообщает Общественное Днепр.
Об этом на брифинге рассказала начальница инспекции по труду и занятости населения горсовета Днепра Татьяна Янушкевич.
Сообщается, что инспекция заключила соглашение с заведениями профессионально-технического образования на территории Днепропетровщины, чтобы они принимали переселенцев, а также жителей области на переобучение.
После окончания программы переселенцы смогут получить специальности рабочих профессий, такие как слесарь, токарь, швея, строитель и другие рабочие специальности.
Учебная программа будет длиться до 6 месяцев.
Как отмечает Янушкевич, после переучивания у украинцев будет возможность как найти работу на предприятии, так и стать самозанятым лицом.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.29
Покупка 34.29Продажа 35.44
-
EUR
Покупка 36.15Продажа 37.66
- Актуальное
- Важное