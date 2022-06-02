Об этом сообщает Общественное Днепр.

Об этом на брифинге рассказала начальница инспекции по труду и занятости населения горсовета Днепра Татьяна Янушкевич.

Сообщается, что инспекция заключила соглашение с заведениями профессионально-технического образования на территории Днепропетровщины, чтобы они принимали переселенцев, а также жителей области на переобучение.

После окончания программы переселенцы смогут получить специальности рабочих профессий, такие как слесарь, токарь, швея, строитель и другие рабочие специальности.

Учебная программа будет длиться до 6 месяцев.

Как отмечает Янушкевич, после переучивания у украинцев будет возможность как найти работу на предприятии, так и стать самозанятым лицом.

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