Об этом Лубинец написал в telegram.

"Комфортные условия для проживания, бесплатное питание, детские игровые зоны – все это реальность для мест компактного поселения, когда администрация заведения беспокоится о внутренне перемещенных лицах", - отметил Лубинец.

По его словам, региональный координатор взаимодействия с общественностью Уполномоченного в Запорожской области совершил мониторинговые визиты в места компактного поселения внутренне перемещенных лиц.

Лубинец отметил два таких заведения - Запорожскую специальную школу-интернат "Оберіг" и шелтер "Хортица". Там для ВПЛ обеспечено бесплатное проживание, трехразовое питание, а все расходы компенсируются за счет МКП.

В МКП "Оберег" ВПЛ имеют возможность пользоваться услугами прачечной, которая собирает вещи в специальные пакеты с номером комнаты и возвращает им после стирки и глажки, а в МКП на базе шелтера "Хортица" оборудована гардеробная, в которой ВПЛ могут выбрать необходимую для себя одежду. .



"В обоих МКП есть альтернативные источники электроэнергии (генераторы) и укрытия. Комнаты после текущего ремонта. Детские игровые зоны оборудованы батутом, есть настольные игры, телевизоры. Важно, что в штате работают психологи", - добавил омбудсмен.