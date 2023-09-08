Бесплатное образование в обмен на военную службу: Раде предлагают внести изменения в закон о мобилизации
В Раду внесли законопроект о внесении изменений в закон о мобилизации. Целью документа является стимулирование студентов к добровольному прохождению военной службы
Автором законодательной инициативы является нардеп от "Слуги Народа" Георгий Мазураш.
Проект закона предусматривает, что граждане, получающие профессионально-техническое, профессиональное высшее и высшее образование на контрактной основе, могут по собственному желанию соглашаться на призыв на военную службу. В таком случае государство обеспечивает им получение соответствующего образования бесплатно.
По мнению Мазураша, такая инициатива является дополнительным стимулом для граждан в защиту Родины.
В настоящее время законопроект находится на рассмотрении профильного комитета.
Что известно о мобилизации в Украине
17 августа президент Владимир Зеленский подписал закон о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине до 15 ноября 2023 года.
23 августа в Раду внесли законопроект, которым предлагается ввести отсрочку от мобилизации для адвокатов. При этом стаж работы такого человека должен быть больше 10 лет.
26 августа секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов предположил, что в Украине может состояться дополнительный призыв. В то же время, по словам нардепа Вениславского, мобилизация в Украине идет в плановом режиме, предпосылок для ее усиления нет.
Нардеп Александр Дубинский зарегистрировал законопроект о мобилизации депутатов. Он считает, что народные избранники не должны иметь отсрочку.
Также известно, что с 1 октября украинские женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат обязательному военному учету.
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