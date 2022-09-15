Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

Так, экс-госсекретарь МИД безвозмездно отдавал в пользование государственные помещения общей площадью 527 кв. м предпринимателю, с которым в 2017 году заключил договор об организации питания работников МИД. Предприниматель в арендованных помещениях осуществлял хозяйственную деятельность.

Такая услуга нанесла убытки в госбюджете в размере 3,2 млн грн.

В настоящее время должностному лицу объявлено подозрение по ч. 2 ст. 367 УКУ (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

Ранее подозрение объявили судьи из Киева, который поддерживал вооруженную агрессию России и призвал других к коллаборационизму.