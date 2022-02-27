Бесплатно кормят военных: крупнейшие фаст-фуд сети Украины KFC и McDonald's начали благотворительную деятельность
Самые популярные фаст-фуд сети KFC и McDonald's начали волонтерскую деятельность для военных сил нашей страны
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Война в Украине объединила не только наших граждан, но и иностранные компании, у которых есть бизнес в Украине. Крупнейшие фаст-фуды сети нашей страны KFC и McDonald's начали волонтерскую деятельность.
Кухни KFC работают и изготавливают свои фирменные блюда для военных госпиталей, больниц, территориальной обороны, военных.
"Рестораны KFC открыли свои кухни, для приготовления пищи тем кому это необходимо, а именно: для военных госпиталей, больниц, территориальной обороны, военных, и т. д. Сейчас мы все одна семья, которая помогает друг другу, без капли сомнения!" , – говорится в заявлении KFC.
McDonald's также не остался в стороне и предоставляет местным советам еду из ресторанов, находящихся в безопасных местах.
Представители местных властей забирают продукцию и распределяют туда, где в ней нуждаются больше всего. ложки, мешалки", - сообщили в McDonald's.
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