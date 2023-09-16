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Беспилотников и атак будет больше, а российских кораблей меньше, - Федоров

16 сентября, 2023 суббота
12:52
Война с Россией

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Украина получит больше беспилотников и сможет чаще атаковать российские корабли

Об этом пишет Reuters.

По его словам, уже в ближайшее время Украина сможет проводить больше атак на российские корабли.

"Беспилотников будет больше, атак будет больше, российских кораблей будет меньше. Это точно", - подчеркнул министр.

Федоров отметил, что в 2023 году производство беспилотников в Украине выросло более чем в 100 раз по сравнению с прошлым годом.

"Я думаю, что до конца этого года, если сравнивать с предыдущим, это увеличение будет примерно в 120-140 раз", – спрогнозировал он.

По словам министра, Украина испытывает системы искусственного интеллекта, которые могут локализовать цели в нескольких километрах и направлять на них беспилотники, даже если внешняя связь нарушена средствами радиоэлектронной борьбы.

Атаки на российские суда

В ночь на 13 сентября Россия обвинила Украину в массированном ракетном ударе по судоремонтному заводу в Севастополе и повреждению двух кораблей. В украинской разведке подтвердили поражение большого десантного корабля и подводной лодки РФ.

Отметим, что украинские партизаны помогли атаковать российские суда. Они собирают информацию и передают ее спецслужбам Украины.

Спецоперация по уничтожению подлодки "Ростов-на-Дону" и десантного корабля "Минск" была осуществлена благодаря Силам спецопераций ВСУ.

Еще одна недавняя атака произошла 14 сентября. Тогда Силы обороны Украины нанесли удар по двум патрульным кораблям проекта 22160 типа "Василий Быков" Черноморского флота РФ.

Тогда украинский экспериментальный дрон Sea Baby подбил российский ракетный корабль "Самум".

Украина
Крым
безпілотник
Чорное море
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