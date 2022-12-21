Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в интервью Голосу Америки.

Он отметил: украинские власти четко понимают, что происходит между Россией и Ираном, и Данилов убежден - дроны, из которых ведутся атаки на Украину, имеют иранское происхождение.

"Более того, нам точно известно, что Российская Федерация ведет с Ираном переговоры о поставках другого вооружения на территорию России. С одной стороны, мы должны радоваться, что у России нет внутренней способности победить в этой войне без привлечения других стран, а с другой стороны, для нас это будет дополнительный вызов, если Иран отважится поставить России уже не только дроны, но и ракеты", - подчеркнул секретарь СНБО.

Также Алексей Данилов добавил, что украинские защитники научились сбивать дроны, и все равно есть их попадания, и это тоже вызов для Украины.

В ночь на 19 декабря россияне атаковали Украину дронами из новой партии, которую РФ получила от Ирана. Владимир Зеленский сообщил, что "250 штук – столько всего "шахедов" сейчас получено государством-террористом".

Днем позже сообщалось, что руководство ООН получило письма от Украины, Франции, Германии, Великобритании и США о необходимости проверить информацию о передаче БПЛА из Ирана в Российскую Федерацию, что противоречит резолюции Совета Безопасности ООН.

Также министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил , что Россия планирует предоставить Ирану "передовые военные компоненты" в обмен на беспилотники.

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